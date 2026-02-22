Traffico Lazio del 22-02-2026 ore 17 | 30

La chiusura di un tratto sulla via Salaria a causa di lavori ha ridotto le corsie tra Rieti e Santa Rufina, causando rallentamenti in diverse zone della regione. La strada a scorrimento veloce tra Sora, Atina e Cassino è temporaneamente interdetta in alcuni punti, con termine previsto per metà marzo. A Roma, la quarta domenica ecologica limita la circolazione dei veicoli privati nelle fasce orarie diurne, in vista dell’incontro allo stadio Olimpico. Le modifiche alla viabilità continueranno fino a stasera.

© Romadailynews.it - Traffico Lazio del 22-02-2026 ore 17:30

luce verde Lazio Bentrovati lavori sulla via Salaria comportano riduzione di carreggiata in fascia oraria 718 in tratti saltuari tra la zona industriale di Rieti e Santa Rufina nelle due direzioni possibile la formazione di rallentamenti in provincia di Frosinone per lavori sulla strada a scorrimento veloce Sora Atina Cassino resta chiuso il tratto in corrispondenza della via capodichina Atina superiore Belmonte Castello In entrambe le direzioni termine lavori previsto per il prossimo 15 marzo a Roma oggi quarta domenica ecologica della stagione 20252026 Stop per i veicoli privati escluse le consuete deroghe all'interno della cosiddetta fascia verde Dalle 7:30 alle 12:30 e poi nel pomeriggio dalle 16 alle 19 l'orario dello stop pomeridiano tiene conto dell' incontro Roma Cremonese in programma per le 20:45 di questa sera allo stadio Olimpico previste dal pomeriggio lei le modifiche alla viabilità e alla sosta nell'area circostante lo stadio prima di concludere ricordiamo che gli spostamenti di oggi come ogni domenica sono agevolati dal fermo dei mezzi pesanti lo stop scattato alle 9 Si protrarrà fino alle 22 di questa sera Salvo i casi autorizzati dalla legge è tutto per questo aggiornamento Grazie per l'attenzione un servizio in collaborazione con Roma Capitale https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it Traffico Lazio del 02-02-2026 ore 17:30Il traffico in Lazio questa sera si presenta intenso su più strade. Traffico Lazio del 17-02-2026 ore 17:30Lavori in corso e incidenti causano rallentamenti nelle strade del Lazio. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Roma - Domenica 22 Febbraio seconda Domenica Ecologica del 2026; Sito Istituzionale | Il 22 febbraio è domenica ecologica; Le strade chiuse a Roma sabato 21 e domenica 22 febbraio; Il 22 febbraio domenica ecologica a Roma, stop alle auto spazio ai cammini urbani. Viabilità Roma Regione Lazio del del 22-02-2026 ore 10:25Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati delle relazioni di Altan infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura è risolto L'incidente ... romadailynews.it Domenica ecologica a Roma il 22 febbraio: orari del blocco traffico, strade e quali auto possono circolareIl 22 febbraio per la penultima domenica ecologica del 2026 la Ztl Fascia Verde di Roma sarà interdetta ai veicoli con motori endotermici dalle 7 ... fanpage.it AVVISO ALLA CITTADINANZA. ORDINANZA RELATIVA AL TRAFFICO PER LAVORI SULLA CONDOTTA ACEA Chiusura via Santa Maria dalle 7 del 19 febbraio alle ore 20 del 31 marzo e comunque fino a fine lavori. Circolazione interdetta in via Santa M - facebook.com facebook