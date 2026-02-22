Tra i vip stregati da Cortona James inforcava gli occhiali per non farsi abbagliare La locanda amata da Ruskin

Brilli Alla luce dell'odierna fama internazionale di Cortona come più o meno temporanea residenza, è interessante notare che, anche dopo l'unità d'Italia, la città ha mantenuto a lungo l'atmosfera ritrosa del luogo dimenticato, del relitto della storia aggrappato alla sua ariosa collina. Per questa ragione le pagine che le dedicano personaggi famosi vibrano dell'emozione della vera scoperta, sia che vi si scorga con l'etruscologo George Dennis una città più antica di Troia, sia che si imiti il gesto del romanziere Henry James che, dinanzi alle sue mura, inforcava un paio d'occhiali da sole per non farsi abbacinare dal riverbero della storia, sia infine che ci si imbatta nei contadini della Valdichiana saliti in città per il mercato, rossi di minio come se fossero usciti da un sepolcreto etrusco.