Torna nelle scuole il progetto educativo contro il Bullismo e il Cyberbullismo

Il progetto contro il bullismo e il cyberbullismo, promosso dal maestro Carmine Iaia, riprende nelle scuole di Brindisi dopo essere stato sospeso per un anno. La causa è il bisogno di educare i giovani a comportamenti più rispettosi e responsabili. Le attività coinvolgono studenti di tutte le età e si concentrano su incontri e laboratori pratici. La collaborazione con le associazioni sportive locali mira a rafforzare il messaggio di rispetto e solidarietà tra i ragazzi.

Martedì 24 febbraio appuntamento con i ragazzi del IPSSS "Morvillo Falcone Melissa Bassi". Promosso dal maestro Carmine Iaia Sarà l'auditorium dell'Ipsss "Morvillo Falcone Melissa Bassi" di Brindisi a ospitare, martedì 24 febbraio 2026, il primo degli incontri che nello specifico dell'Istituto di Via Galanti prende il titolo di "Consapevolezza e Coraggio: Insieme contro Bullismo e Cyberbullismo". Il gruppo di esperti messi insieme dagli organizzatori, introdotto dalla Dirigente Scolastica Irene Esposito e moderato dal giornalista brindisino Nico Lorusso attiverà il dibattito, adeguato alla platea di riferimento, avvalendosi della capacità attrattiva del bisogno di narrarsi derivante dalle esperienze diretta delle aule scolastiche eo dei contesti educativi, della ricerca dello spazio autentico dove, lontano da stereotipi, ciascuno studente potrà, anche in questa occasione, manifestarsi per quello che è.

