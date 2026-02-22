Torna da Lucca Comics e gli rubano rubano le carte Pokemon e One Piece | valore di 20 mila euro

Un collezionista di Rivoli ha perso carte Pokémon e One Piece per oltre 20.000 euro durante il rientro dal Lucca Comics. La causa del furto è stata un tentativo di furto avvenuto in auto, dove l’imprenditore aveva lasciato le sue collezioni. La polizia sta indagando sull’accaduto, che ha lasciato il proprietario senza le sue preziose carte. La vicenda ha attirato l’attenzione tra gli appassionati di fumetti e giochi di carte.

Un imprenditore-collezionista di Rivoli ha subito il furto di carte Pokémon e One Piece per oltre 20mila euro mentre rientrava dal Lucca Comics dello scorso autunno. Grazie ai numeri seriali e a un annuncio online sospetto, i carabinieri hanno recuperato gran parte della refurtiva e denunciato due persone per ricettazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Sequestrate 20.000 carte Pokémon e One Piece di contrabbando a Linate: il loro valore supera i 90mila euro Rubano carte Pokemon a un commerciante: messo a segno un colpo da 45mila euroNovegro (Milano) - La scorsa settimana, alcuni ladri hanno svaligiato un negozio di carte Pokémon a Novegro, portando via merce per circa 45 mila euro. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Torna da Lucca Comics e gli rubano carte dei Pokemon per 20mila euro. Recuperate; Torna da Lucca Comics e gli rubano carte Pokemon per un valore di 20 mila euro; Lucca Collezionando torna a primavera il festival del fumetto vintage-pop; MysteryCar per la terza volta in Lucchesia. Il gioco di ruolo dal vivo in città a giugno. Torna da Lucca Comics e gli rubano carte dei Pokemon per 20mila euro. RecuperateE' accaduto a un giovane di Rivoli. Che poi le vede in vendita online. Blitz dei Carabinieri: identificate grazie a numero di serie, 2 denunciati ... rainews.it Sta tornando Lucca Collezionando, l’evento perfetto per gli amanti del vintageSiete amanti del Vintage? Bene perchè per il prossimo mese è in arrivo, a ... msn.com