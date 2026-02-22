Torino gestante con placenta percreta | intervento salva mamma e bimbo

Una donna di 38 anni ha affrontato un intervento complesso per una placenta percreta, una condizione che rischiava di compromettere gravemente la sua vita e quella del bambino. La procedura, considerata molto rischiosa, è stata portata a termine con successo grazie all’intervento di un team specializzato. La donna ha potuto partorire il suo terzo figlio in un momento critico, con il supporto di tecniche avanzate per controllare le complicanze. La nascita si è conclusa senza ulteriori problemi.

Un intervento definito «ad altissimo rischio» ha permesso a una donna di 38 anni di mettere al mondo il suo terzo figlio in condizioni cliniche estremamente delicate. L’operazione è stata eseguita all’ ospedale Sant'Anna di Torino, struttura dell’ Città della Salute e della Scienza di Torino, dove la paziente è stata seguita lungo tutto il percorso assistenziale. La diagnosi e la pianificazione La donna, Eleonora, alla terza gravidanza dopo due precedenti tagli cesarei, alla 28ª settimana ha ricevuto la diagnosi di placenta percreta, una forma rarissima e potenzialmente letale di anomalia placentare. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Rara patologia alla placenta, intervento innovativo a Reggio Emilia: mamma e neonato stanno beneQuesta mattina all’Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia è stato eseguito per la prima volta un intervento innovativo su una donna con una rara patologia alla placenta.

Bimbo resta solo sul treno, l'intervento della polizia e l'abbraccio con la mammaA Modena, un bambino è rimasto solo sul treno, ma non ha mostrato paura.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Torino, gestante con placenta percreta: intervento salva mamma e bimboDecisiva la pianificazione multidisciplinare della Città della Salute con il supporto di Molinette e Regina Margherita: dimessi dopo cinque giorni ... msn.com

Placenta percreta: salvi mamma e neonato al Sant’Anna di TorinoTORINO – All’Ospedale Sant’Anna di Torino una donna di 38 anni, alla terza gravidanza dopo due precedenti tagli cesarei, è stata operata per una placenta percreta, condizione potenzialmente letale che ... quotidianopiemontese.it

"Mi ha visto e sentito piangere per tutto il percorso perché io dovevo correre in ospedale per capire cosa fosse successo alla mia compagna gestante, che è stata operata d’urgenza. Cercava di rincuorarmi e mi ha detto tante cose carine pur di non vedermi sin - facebook.com facebook