Torino furto di carte Pokémon e One Piece per 20mila euro I dettagli

Un furto di carte Pokémon e One Piece ha portato a un valore stimato di 20mila euro. La rapina si è verificata in un negozio di Torino, dove ladri hanno trafugato collezioni rare e pregiatissime. Le schede, molto ricercate dai collezionisti, erano conservate in modo accurato e custodite in una teca blindata. La polizia sta indagando per rintracciare i responsabili e recuperare la merce rubata. La vicenda ha sollevato l’interesse di appassionati e commercianti.

Gli ultimi anni ci hanno dimostrato come cose impensabili, che non avremmo mai pensato potessero valere una fortuna, sono invece di inestimabile valore. Il collezionismo, poi, sta mutando sempre più rapidamente la sua struttura, fino a posizionarsi a livello imprenditoriale. Per le carte di One Piece, e in particolar modo quelle dei Pokémon, le quotazioni sono elevatissime. Si aggirano, infatti, tra pochi centesimi e i 16,3 milioni di dollari. Per questo motivo quanto accaduto a un imprenditore-collezionista del rivolese, vicino Torino, si è mostrato come un furto particolarmente sofferto. Furto di carte Pokémon e One Piece, per un valore di 20mila euro. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

