Torino a Sanremo 2026 | Parietti guida l’invasione artistica

Parietti, Chemical e Bosso portano il talento piemontese a Sanremo 2026, attirando l’attenzione sulla scena artistica locale. La loro partecipazione deriva dalla volontà di valorizzare le eccellenze della regione, che si preparano a conquistare il pubblico con nuove proposte. La presenza di artisti provenienti da Torino rafforza il legame tra il Piemonte e il festival, creando un ponte tra tradizione e innovazione. La loro performance promette di sorprendere gli spettatori italiani.

Torino protagonista a Sanremo 2026: Parietti, Chemical e Bosso portano il talento piemontese sul palco. La città di Torino si prepara a vivere il Festival di Sanremo 2026 con un ruolo di primo piano, grazie alla presenza di figure di spicco legate al territorio. Dalla conduzione di programmi televisivi all'esibizione sul palco, passando per la partecipazione come inviata, artisti e professionisti torinesi contribuiranno a rendere unica la kermesse musicale che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 al 28 febbraio. L'evento rappresenta un'importante vetrina per il talento piemontese e un'occasione per valorizzare il patrimonio culturale e artistico della città.