Top Spin Messina WatchesTogether rimonta incredibile | Virtus Servigliano battuta 3-2

La Top Spin Messina WatchesTogether ha ottenuto una vittoria al quinto set contro Virtus Servigliano, grazie a una rimonta spettacolare. La partita si è accesa negli ultimi minuti, quando i giocatori di Messina sono riusciti a recuperare uno svantaggio importante. La sfida si è conclusa con un punteggio di 3-2, portando punti preziosi in classifica. La squadra si prepara ora alla prossima sfida in campionato.

Dopo quattro ore di gioco intenso, la squadra messinese conquista due punti preziosi grazie a Faso e Manhani Jr., rafforzando la posizione in classifica e mantenendo vive le ambizioni playoff Una vittoria al cardiopalma regala alla Top Spin Messina WatchesTogether due punti fondamentali nella corsa ai playoff di Serie A1. Nel recupero della seconda giornata di ritorno, la squadra del presidente Giorgio Quartuccio e del coach Marco Faso ha superato in rimonta la Virtus Servigliano per 3-2, grazie alla doppietta di Danilo Faso e al punto decisivo di Humberto Manhani Jr., dopo quasi quattro ore di battaglia nella palestra di Villa Dante.