tomasoni un dito al cielo per matilde e il cerchio dentro al cuore

Federico Tomasoni dedica una medaglia alla fidanzata scomparsa nel 2024, in un gesto di affetto e ricordo. La sua passione per lo sci e lo skicross lo ha portato a raggiungere risultati importanti, nonostante le difficoltà personali. Durante la premiazione, alzare un dito al cielo è diventato il simbolo di un legame che non si rompe. La sua storia continua tra successi e memorie che non si spengono.

LA STORIA. Federico dedica la medaglia alla fidanzata scomparsa nel 2024. Dagli sci allo skicross, il romanzo lungo e tormentato di un predestinato. È stato lungo e tormentato il percorso che ha portato Federico Tomasoni sul secondo gradino del podio olimpico dello skicross di Milano-Cortina 2026. Il bergamasco è passato attraverso la tragedia della perdita della fidanzata Matilde Lorenzi, «portata via» a soli 19 anni il 28 ottobre 2024 da un drammatico incidente durante un allenamento in Val Senales. Federico era legatissimo a Matilde e nel suo ricordo partecipa attivamente alla fondazione Matildina4Safety – lanciata e guidata dalla famiglia di lei per promuovere progetti dedicati a migliorare la sicurezza nello sci, come testimonia il sole che spiccava sul casco nero indossato da «Fede» durante la gara olimpica. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

