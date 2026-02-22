Terracina movida nel mirino | blitz delle forze dell’ordine 2 locali

Le forze dell’ordine hanno effettuato un blitz a Terracina a causa di segnalazioni di irregolarità nelle attività notturne. Durante i controlli, sono stati verificati due locali, riscontrando violazioni alle norme di sicurezza e rispetto delle licenze. La movida vibrante della città ha attirato l’attenzione delle autorità, che vogliono tutelare la clientela e garantire il rispetto delle regole. I controlli continueranno nei prossimi giorni per monitorare la situazione.

Notte Bianca Sotto Scrutinio: Controlli a Terracina e le Irregolarità Emerse. L’atmosfera vibrante della movida di Terracina è stata recentemente oggetto di un’intensa operazione di controllo da parte delle forze dell’ordine, un’iniziativa volta a garantire la sicurezza e il rispetto delle normative nei locali pubblici. L’attività, concentrata nella serata di venerdì 20 febbraio, ha portato alla luce diverse irregolarità in due esercizi commerciali della zona, con conseguente applicazione di sanzioni. Questo intervento si inserisce in un contesto più ampio di monitoraggio del territorio provinciale, frutto di una collaborazione inter-forze e di un’attenta pianificazione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

