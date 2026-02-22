Ternana Juventus Women streaming live e diretta tv | dove vederla

La partita tra Ternana e Juventus Women si gioca a causa di un infortunio di una giocatrice chiave della squadra ospite. La sfida si tiene allo stadio comunale, dove le due formazioni cercano punti importanti in campionato. Gli appassionati possono seguire l'incontro in diretta streaming o in tv, con diverse opzioni disponibili per gli spettatori. La gara rappresenta un momento decisivo per le posizioni in classifica, attirando l’attenzione di molti tifosi.

Ternana Juventus Women streaming live e diretta tv: dove vedere il match valido per quindicesima giornata di Serie A Women. La domenica di calcio prosegue con un appuntamento imperdibile per la Serie A Women 20252026: oggi, 22 febbraio 2026, la Juventus Women scende in campo per affrontare la Ternana. Il match, valevole per la quindicesima giornata di campionato, rappresenta un crocevia fondamentale per la stagione delle bianconere, chiamate ad accorciare sulla vetta sfruttando lo scontro diretto tra Inter e Roma. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il fischio d’inizio della sfida allo stadio umbro è fissato per le ore 12:30, in contemporanea con l’impegno della Next Gen maschile a Campobasso, per una domenica che si preannuncia ricca di emozioni tinte di bianconero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

