Ternana Juventus Women 2-2 LIVE | Pellegrino Cimò trova il pareggio

Pellegrino Cimò ha segnato il gol del pareggio nella partita tra Ternana e Juventus Women, che termina 2-2. La causa è stata una rapida ripartenza al 78', che ha sorpreso la difesa avversaria. La giocata si è rivelata decisiva per mantenere vive le speranze di risultato per entrambe le squadre. La tensione in campo si è fatta sentire fino all’ultimo minuto, lasciando i tifosi in attesa di ulteriori sviluppi.

di Mauro Munno Ternana Juventus Women: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la quindicesima giornata di Serie A Women. Quindicesima partita di Serie A Women per la Juventus Women che ha dovuto metabolizzare l'eliminazione dalla Champions League. Quella di oggi, per le bianconere che possono sfruttare lo scontro diretto tra Inter e Roma, è l'ultima chiamata scudetto. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Ternana Juventus Women 2-2: sintesi e moviola. 77? Gol Pellegrino Cimò – Tocco sotto misura a superare Rusek 76? Ora assalto della Ternana – In enorme difficoltà la Juventus 64? Tiro Pellegrino Cimò – Rientra sul destro da dentro l'area e cerca il secondo palo.