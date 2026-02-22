Ternana-Forlì lunedì 23 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

La partita tra Ternana e Forlì, in programma lunedì 23 febbraio alle 20:30, è stata decisa dalla richiesta di recupero del 28esimo turno di Serie C. La Ternana, guidata da Liverani, cerca punti importanti davanti al proprio pubblico, mentre il Forlì, alla sua prima stagione nel girone B, vuole ottenere un risultato positivo. Le formazioni si preparano a una sfida che potrebbe influenzare la classifica di entrambe le squadre.

Posticipo del 28esimo turno nel girone B di Serie C che vede la Ternana di Liverani a caccia di punti in casa contro il neopromosso Forlì. Le fere sono in ripresa e le ultime 2 vittorie li hanno riportati a ridosso del quarto posto, molto lontani però dal trio di testa. Una squadra che rappresenta una mina vagante e che al netto delle vicende extra campo. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Argomenti discussi: Ternana – Forlì: arbitra Mazzer di Conegliano; Verso Ternana – Forlì: gli umbri cercano continuità contro i galletti; Ternana-Forlì, Liverani: obiettivo continuità; Verso Ternana-Forlì. Liverani: Dare continuità ai risultati.

