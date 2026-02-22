Teotino attribuisce la colpa a una deviazione sulla sua ultima parata e spiega che la responsabilità non è solo di Di Gregorio. Durante l’allenamento, ha osservato come il pallone abbia subito una traiettoria imprevista, rendendo difficile la presa. La discussione si concentra sulla difficoltà di valutare il ruolo del portiere in quella situazione. La squadra si prepara a migliorare le sue reazioni sui tiri laterali.

Teotino: «Papera Di Gregorio? C'è una deviazione. Non è solo colpa sua se.». L'analisi del giornalista sul momento difficile del portiere. Il momento critico di Michele Di Gregorio è stato oggetto di un'attenta analisi da parte di Gianfranco Teotino. Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il giornalista ha cercato di bilanciare le critiche piovute sull'estremo difensore bianconero dopo la sconfitta contro il Como, contestualizzando gli errori del singolo all'interno di un naufragio collettivo della fase difensiva della Juventus. Teotino ha analizzato la dinamica della rete che ha sbloccato il match, senza però risparmiare un appunto sulla tenuta mentale del portiere: « Sì, ha delle responsabilità.

Di Gregorio, altra papera pesantissima. Ma il primo errore è di David...Di Gregorio commette un errore decisivo, ma il primo problema nasce da una mossa sbagliata di David.

