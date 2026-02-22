Tenta di spendere monete false al supermercato | la polizia denuncia un pluripregiudicato di Acireale

Un uomo di Acireale ha tentato di pagare la spesa con monete false al supermercato. La causa è il tentativo di usare monete contraffatte per evitare di pagare con soldi veri. La polizia, presente nel negozio, ha scoperto le monete durante il controllo e ha fermato l’uomo. La scena si è conclusa con la denuncia del pluripregiudicato, che aveva già precedenti legati a frodi monetarie. La merce acquistata è stata sequestrata.

Ha fatto la spesa al supermercato e, poi, si è presentato alla cassa per pagare, tirando fuori dal marsupio una serie di monete da 2 euro risultate false. Le evidenti difformità delle monete hanno insospettito il personale dell’attività commerciale che ha segnalato l’episodio agli agenti della polizia. In pochi istanti, i poliziotti della squadra volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno raggiunto il supermercato dove hanno individuato l'uomo ancora alla cassa, intenzionato a pagare i prodotti con le monete da 2 euro contraffatte. I poliziotti hanno effettuato un controllo e hanno constatato come, all’interno del marsupio, il pluripregiudicato avesse 280 monete tutte da 2 euro, per un valore complessivo di 560 euro, effettivamente difformi rispetto agli esemplari autentici. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Tenta di convertire 19 chili di monete false in banconote da spendere al centro commerciale: arrestatoUn uomo di Cornaredo è stato arrestato dopo aver tentato di trasformare 19 chili di monete false in banconote spendibili in un centro commerciale. Tenta di rubare al supermercato: 24enne fermato dalla poliziaLa polizia ha arrestato un ragazzo di 24 anni che stava tentando di scappare con della merce rubata dal supermercato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tenta di convertire 19 chili di monete false in banconote da spendere al centro commerciale: arrestato. Tenta di convertire 19 chili di monete false in banconote da spendere al centro commerciale: arrestatoCornaredo, cinese di 42 anni sorpreso mentre introduce centinaia di pezzi da 50 centesimi falsificati nella macchina che li converte in denaro virtuale da utilizzare per fare la spesa ... msn.com i love abitini. . Correte al centro @centrocommercialecollestrada ! È tornato #mysterzon !!! Tenta la fortuna acquistando i pacchi smarriti, dove all’interno potrai trovare i golden ticket con gift card da poter spendere all’interno del centro commerciale nei negozi c - facebook.com facebook