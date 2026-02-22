Tenta di introdursi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago ucciso dalla sicurezza

Un uomo ha perso la vita mentre tentava di entrare illegalmente a Mar-a-Lago, residenza di Trump, perché la sicurezza ha reagito immediatamente. L’individuo si era avvicinato all’ingresso cercando di oltrepassare le barriere di protezione. Gli agenti hanno sparato per fermarlo, mettendo fine al tentativo di intrusione. La scena si è svolta sotto gli occhi di numerosi testimoni presenti nelle vicinanze. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

© Quotidiano.net - Tenta di introdursi nella residenza di Trump a Mar-a-Lago, ucciso dalla sicurezza

Roma, 22 febbraio 2026 – Il Servizio di Sicurezza della Casa Bianca ha ucciso a un uomo che tentava di intrufolarsi in un'area protetta nella residenza privata del presidente Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. Lo hanno reso noto le autorità locali. Secondo quanto riferisce il Secret service, l'individuo è stato visto presso il cancello nord della proprietà di Palm Beach del presidente Usa "con in mano quello che sembrava essere un fucile da caccia e una tanica di carburante". L'uomo, poco più che ventenne, è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Attualmente Donald Trump si trova alla Casa Bianca a Washington. 🔗 Leggi su Quotidiano.net Ucraina, il vertice Trump-Zelensky: la sicurezza all'esterno di Mar-a-LagoIl vertice tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky si svolge a Mar-a-Lago, focalizzandosi sulla situazione in Ucraina e le prospettive di pace con la Russia. Mar-a-Lago come centro operativo: perché Trump comanda dalla "Casa Bianca d'inverno"Mar-a-Lago, tradizionalmente noto come una residenza privata, si è trasformato in un centro operativo per l'ex presidente Donald Trump. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tenta di entrare in casa dell’ex moglie: arrestato dai Carabinieri; Tenta di entrare con la forza nell'abitazione dell'ex moglie e poi aggredisce i Carabinieri: arrestato un 50enne a Bagnacavallo; Viola il divieto di avvicinamento e tenta di entrare in casa dei genitori: arrestato a Invorio; Armato di martello e cacciavite tenta di entrare in una casa per rubare. La Polizia di Stato lo arresta. Tenta di rubare in un furgoncino, arrestato un 30enneI Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Piombino hanno arrestato un uomo in flagranza di reato per tentato furto su auto. L’ arrestato, un 30enne originario del Nord Africa ... livornopress.it Sant’Antioco, tenta di introdursi nell’abitazione della ex compagna forzando porta e finestre: fermato dai carabinieriHa tentato di introdursi nell’abitazione della ex compagna, forzando prima le finestre e poi la porta d’ingresso. È accaduto nella notte a Sant’Antioco, con l’uomo, un 53enne del posto, arrestato dai ... unionesarda.it Quattro uomini hanno tentato di introdursi in un condominio sito a Viserba #Rimini #Cronaca x.com Il proprietario del furgone si era allontanato momentaneamente senza chiudere il mezzo https://urbanlivorno.it/cronaca/trentenne-arrestato-mentre-tenta-di-introdursi-allinterno-di-un-furgoncino/ - facebook.com facebook