Tenta di entrare nella residenza di Trump uomo armato ucciso a Mar-a-Lago

Un uomo armato ha cercato di entrare illegalmente nella residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, provocando la reazione immediata dei Servizi Segreti. L’individuo ha oltrepassato le barriere di sicurezza e si è trovato di fronte alle forze di vigilanza, che hanno aperto il fuoco. L’uomo è stato colpito e ucciso sul posto. La polizia ha sequestrato armi e oggetti trovati sul sito. Le forze dell’ordine stanno indagando sul motivo dell’assalto.

(Adnkronos) – Un uomo armato è stato ucciso dai Servizi Segreti Usa nelle prime ore del mattino dopo essere entrato illegalmente nel perimetro di sicurezza della residenza di Donald Trump a Mar-a-Lago, in Florida. A darne notizia su X è Anthony Guglielmi, responsabile della comunicazione dei servizi Usa.