Tenta di entrare nella residenza di Trump uomo armato ucciso a Mar-a-Lago

Un uomo armato ha tentato di entrare nella residenza di Mar-a-Lago e ha messo in allarme le forze di sicurezza. La sua azione ha portato alla sua immediata uccisione da parte dei Servizi Segreti, che avevano intercettato l’individuo prima che potesse causare danni. La scena si è svolta nelle prime ore del mattino, quando il sospetto ha violato le misure di sicurezza. La vicenda solleva interrogativi sulla sorveglianza della proprietà.