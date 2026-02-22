Tempesta di neve su Long Island | sospesa Melodie Italiane di Attilio Carbone su WGBB Radio

Una forte nevicata ha investito Long Island, causando l'interruzione della trasmissione di “Melodie Italiane” condotta da Attilio Carbone su WGBB Radio. La tempesta ha riempito le strade di neve e rallentato i trasporti pubblici, portando alla sospensione della puntata prevista. I residenti hanno affrontato difficoltà nel muoversi, mentre i servizi di emergenza sono al lavoro per gestire le condizioni. La perturbazione continua a interessare la regione con intensità crescente.

Una violenta tempesta di neve colpisce lo Stato di New York e costringe alla sospensione della puntata odierna di "Melodie Italiane", il programma condotto da Attilio Carbone su WGBB Radio. Secondo le previsioni, su Long Island sono attesi oltre 30 centimetri di neve, con venti superiori alle 60 miglia orarie (circa 95 kmh). Una situazione meteorologica definita critica, tanto da spingere la governatrice dello Stato di New York a dichiarare lo stato di emergenza. Analogo provvedimento è stato adottato anche dai responsabili delle contee di Nassau e Suffolk, le aree maggiormente interessate dall'ondata di maltempo.