Team Altamura-Benevento Floro Flores | Rincorrere non deve diventare un’abitudine

Floro Flores ha dichiarato che il Benevento non deve abituarsi a rincorrere le partite, dopo la sconfitta contro l’Altamura. La causa principale è stata una fase offensiva poco precisa, che ha facilitato l’inizio favorevole degli avversari. L’allenatore osserva che la squadra ha subito un gol al primo tiro, evidenziando la necessità di migliorare la fase difensiva. I giocatori ora si concentrano sulla prossima sfida, convinti di poter migliorare.

Tempo di lettura: 2 minuti Si gode il blitz ad Altamura (LEGGI QUI) Floro Flores ma allo stesso tempo il tecnico della Strega è consapevole che qualcosa va rivisto perché il Benevento anche in Puglia ha subito gol al primo tiro dopo aver sbagliato troppo in attacco. Queste le parole dell'allenatore in sala stampa. ANALISI – "Oggi qualcosa mi ha fatto arrabbiare. Prendere gol alla prima occasione fa male. Bisogna migliorare sotto tutti i punti di vista perché non sempre ti può andare bene". PRISCO – "Sono contento per lui. Mi aspetto una cena perché non ha mai fatto tanti gol in carriera. Questa settimana si sono allenati tutti alla grande.