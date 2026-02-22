Tasse d’imbarco arretrate I Comuni aeroportuali vanno di nuovo all’attacco

I Comuni dell’area Malpensa hanno recuperato gli arretrati delle tasse d’imbarco per il periodo 2005-2007, dopo aver affrontato anni di contenziosi e ricorsi legali. La causa principale è stata la mancata riscossione di queste entrate, che ora rappresentano un’importante somma per le casse comunali. La decisione arriva dopo diverse sentenze favorevoli, aprendo la strada a future richieste di pagamento da parte degli enti locali. La cifra complessiva si aggira intorno a milioni di euro.

© Ilgiorno.it - Tasse d’imbarco arretrate. I Comuni aeroportuali vanno di nuovo all’attacco

Dopo anni di carte bollate, udienze e rimpalli tra Tribunali, i Comuni dell’area Malpensa hanno incassato gli arretrati della tassa d’imbarco per il triennio 2005-2007. Una vittoria parziale, quella dell’ottobre 2025, soldi entrati davvero nelle casse comunali. E ora il secondo round. Sta circolando la delibera che verrà approvata da ciascuna delle sette Giunte per conferire l’incarico al legale. L’obiettivo, ottenere il riconoscimento di ulteriori arretrati, questa volta per il 2017-2019. Una nuova fase della battaglia, che si annuncia altrettanto determinata. Per capire la portata di ciò che sta accadendo bisogna tornare indietro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Leggi anche: Eliminazione delle tasse aeroportuali, Ryanair: "Presto nuove rotte per l'aeroporto di Parma" Crediti di ricerca "inesistenti": tasse arretrate da pagare per l'azienda che non ha innovatoUn'azienda che ha usufruito di crediti di imposta per attività di ricerca innovativa, senza aver effettivamente realizzato progetti rilevanti, si trova ora a dover affrontare il pagamento di tasse arretrate. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Tasse d’imbarco arretrate. I Comuni aeroportuali vanno di nuovo all’attacco. Tassa d'imbarco: ricorso al TAR delle compagnie armatorialiNon si smorzano le polemiche relative alla nuova tassa d’imbarco da 3 euro per i passeggeri dei traghetti e delle navi ... telenord.it Tassa d’imbarco, lo scontro fra il Comune e gli armatori rimane, ma la trattativa può riaprirsiL’avvocato Davide Maresca: Impossibile pensare a un accordo senza coinvolgere l’autorità portuale ... genova.repubblica.it - • .€ Imbarco e sbarco: Venezia-Marghera Itinerario: Come in foto (Italia, Grecia, Egitto, Croazia) Promo attiva Blocca con acconto e paga fino a 1 mese prima della - facebook.com facebook