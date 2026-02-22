Il tartufo in vetrina attrae visitatori a Norcia, dove è in corso la 62ª edizione di Nero Norcia. La manifestazione si svolge dal 27 febbraio al primo marzo, esponendo pregiati tartufi neri e prodotti locali. La mostra celebra le eccellenze del territorio, risolleva il turismo e rafforza l’identità della città. La fiera si tiene a dieci anni dal terremoto che ha segnato la zona, portando un segnale di rinascita. La partecipazione si intensifica ogni giorno.

NORCIA Al via venerdì scorso la 62esima edizione di Nero Norcia (fino a oggi e dal 27 febbraio a domenica primo marzo), la mostra mercato dedicata al tartufo nero pregiato e alle eccellenze del territorio, a dieci anni dal sisma che colpì la città. Una ricorrenza che segna, come sottolineato dalle istituzioni, il passaggio dalla memoria alla ripartenza. "È un’edizione importante per la nostra comunità, in cui il paniere dei nostri prodotti viene messo in mostra – così il sindaco Giuliano Boccanera – Abbiamo una ricostruzione ormai partita, la Basilica di San Benedetto riaperta, il Palazzo comunale e il Teatro entro la fine di marzo verranno tutti e due riaperti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

