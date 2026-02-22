Tappa di FI a Gebbione | focus sul Parco Lineare Sud e le proposte per il rilancio del quartiere

Un forte afflusso di cittadini e residenti ha accompagnato l’evento nel quartiere di Gebbione, dove si è discusso delle proposte di rilancio del Parco Lineare Sud. La riunione si è concentrata sulle iniziative per migliorare gli spazi pubblici e coinvolgere la comunità locale. I partecipanti hanno condiviso idee e suggerimenti per valorizzare il quartiere e rendere più vivibile l’area verde. La discussione prosegue con l’obiettivo di definire interventi concreti.

L'incontro "Radici, comunità e futuro" ha visto anche il fondamentale contributo della componente civica con l'intervento di Gabriella Caridi, presidente del Comitato di quartiere Torre Lupo Grande partecipazione di cittadini, residenti del quartiere e addetti ai lavori ieri pomeriggio presso l'Ex Ludoteca di via Torricelli Ferrovieri per la tappa del ciclo "Radici, Comunità e Futuro". L'arch. Antonella Postorino, responsabile del dipartimento urbanistica del coordinamento cittadino, ha aperto il dibattito con una dettagliata disamina dello stato attuale dell'area. Attraverso immagini eloquenti che testimoniano lo stato di abbandono e la presenza di rifiuti, Postorino ha denunciato le gravi carenze infrastrutturali: dalle problematiche del sottopasso di via Galvani alla mancanza di un piano di evacuazione, fino all'assenza di un collegamento diretto con il lungomare.