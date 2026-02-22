Superbonus arriva il salvacondotto | via d' uscita dai guai ecco per chi

Il governo ha approvato un nuovo salvacondotto per il Superbonus, per aiutare i condomini che hanno incontrato problemi con le spese sostenute. La decisione nasce dalla necessità di proteggere le famiglie che rischiano di dover affrontare sanzioni o richieste di restituzione. La misura offre una via di uscita ai proprietari coinvolti in pratiche irregolari o incomplete. La novità mira a ridurre i rischi per chi ha investito nei lavori di ristrutturazione.

È in arrivo un salvacondotto per il Superbonus, pensato per tutelare soprattutto i condomini finiti in difficoltà dopo aver utilizzato l’incentivo. Il governo starebbe lavorando a una norma da inserire nel prossimo decreto fiscale: una misura che consentirebbe di chiudere le pendenze con il Fisco attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, evitando così contestazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate. L’intervento, di cui dà conto oggi, domenica 22 febbraio, Il Sole 24 Ore, punta a offrire una via d’uscita a proprietari e amministratori che si sono ritrovati coinvolti in irregolarità non dipendenti dalla propria volontà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Comacchio: Superbonus nei guai, 5 milioni a rischio, indagatiA Comacchio, un'indagine riguarda un possibile danno di circa cinque milioni di euro legato al Superbonus 110%.

Superbonus, controlli a raffica del Fisco: 400mila lettere per chi non ha rivalutato il valore catastale. Chi rischia e come mettersi in regolaIl Fisco ha avviato numerosi controlli sui beneficiari del Superbonus, inviando circa 400.

