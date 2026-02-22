Superbike Nicolò Bulega | Moto incredibile anche sul bagnato è stato un weekend perfetto

Nicolò Bulega ha conquistato il suo primo successo della stagione Superbike 2026, grazie a una moto che ha risposto bene anche sul bagnato. La condizione atmosferica difficile non ha fermato la sua determinazione, permettendogli di mantenere alta la concentrazione. Bulega ha dimostrato una grande abilità nelle curve umide e ha stabilito un nuovo record di velocità sul tracciato. Il risultato di questa gara apre ufficialmente la stagione, facendo salire l’attenzione sulla prossima tappa.

Il Campionato Mondiale 2026 di Superbike si è aperto nel segno di Nicolò Buleg a. Il pilota dell'Aruba.it Ducati Racing ha dominato in lungo e in largo nel GP d'Australia, collezionando una doppia vittoria che lascia presagire una stagione da possibile schiacciasassi. Confermando il grande feeling con la moto, il centauro emiliano si è detto estremamente soddisfatto in zona mista, svelando le sue sensazioni dopo aver rotto il ghiaccio nel migliore dei modi: " Un weekend incredibile – ha detto Bulega – Sinceramente non ero mlto contento dell'arrivo della pioggia prima della gara-2, anche perché ero molto soddisfatto del mio feeling sull'asciutto e come tutti gli altri non avevo mai provato la pista in queste condizioni".