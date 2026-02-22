Successo per la seconda edizione di Genova Antiquaria

La seconda edizione di Genova Antiquaria raccoglie un ampio consenso tra i visitatori, attirando appassionati da tutta Italia. L’affluenza cresce grazie alla vasta selezione di opere d’arte e oggetti d’antiquariato esposti, provenienti da diversi paesi europei. La manifestazione si svolge in un padiglione affollato e ben organizzato, con bancarelle che offrono pezzi rari e di valore. I partecipanti apprezzano la qualità e la varietà dell’offerta esposta.

Fino al 24 febbraio a Palazzo della Meridiana esposizione di dipinti, sculture, arredi e oggetti rari dal Cinquecento al Novecento, con gallerie italiane e internazionali e iniziative a favore dei bambini con disabilità Prosegue con grande successo di pubblico la seconda edizione di Genova Antiquaria, l’evento dedicato all’arte, alla storia e al collezionismo di alto livello. La manifestazione anima le sale di Palazzo della Meridiana fino al 24 febbraio 2026. I visitatori possono ammirare opere dal Cinquecento agli anni Cinquanta del Novecento, tra dipinti, sculture, arredi e oggetti rari. Undici espositori, provenienti da Liguria e Nord Italia, affiancati da una galleria internazionale di Londra, propongono un dialogo tra epoche e linguaggi artistici. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

2^ edizione per “Genova Antiquaria”: a Palazzo della Meridiana dipinti, scultureGenova Antiquaria torna per la seconda volta a causa dell’interesse crescente, portando a Palazzo della Meridiana una vasta esposizione di dipinti e sculture.

2^ edizione per "Genova Antiquaria": a Palazzo della Meridiana dipinti, sculture, arredi e pezzi da collezioneLa seconda edizione di Genova Antiquaria si svolge a causa della grande richiesta di espositori e visitatori, che desiderano scoprire pezzi rari e autentici.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Grande successo per le seconda sfilata del Carnevale Coratino – FOTO; Gartner vince la seconda sfida di Alpen Cup a Zakopane; Depressione resistente, secondo successo in Fase III per la psilocibina; Losail - Gara 2 Secondo successo per Maccagnani Bondarev a un passo dal titolo.

Blue Origin, successo per il secondo lancio di New GlennLa compagnia spaziale di Jeff Bezos ha raggiunto gli obiettivi della missione dopo un anno di ritardo e due ulteriori rinvii nei giorni scorsi. Un trionfo che le consente di rivaleggiare con SpaceX di ... lettera43.it

Successo per la seconda edizione del 'Viaggio Italo-Maltese nello Spazio'Successo per la seconda edizione del 'Viaggio Italo-Maltese nello Spazio', organizzata congiuntamente da Xjenza Malta e dall'Ambasciata d'Italia: la serata ha riunito diplomatici, rappresentanti ... ansa.it

ChocoMoments Fabbrica del Cioccolato, Genova Antiquaria, feste di Carnevale e non solo nel weekend! - facebook.com facebook

Genova Antiquaria apre al pubblico dal 20 febbraio: cinque giorni dedicati all’arte, alla storia e al collezionismo a Palazzo della Meridiana x.com