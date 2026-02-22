Successo di ’Amici in maschera’ Festa musica e divertimento al Centro di socializzazione

La festa di Carnevale nel centro di socializzazione di Scorcetoli ha riscosso grande successo, grazie alle numerose maschere e al vivace intrattenimento. La giornata ha portato musica, allegria e tante risate tra i partecipanti, creando un’atmosfera festosa e colorata. La partecipazione è stata elevata, con molte famiglie e giovani che si sono divertiti insieme. Le strade del quartiere si sono riempite di allegria e creatività, lasciando un ricordo vivace dell’evento.

Tante risate, musica e divertimento. Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la giornata 'Amici in maschera', svoltasi il giorno di Carnevale nella frazione di Scorcetoli. L'evento, ospitato nella struttura della Parrocchia, grazie alla disponibilità di Don Mario, ha visto la partecipazione entusiasta di utenti, operatori, amministratori e cittadini, confermandosi come un appuntamento cardine per l' integrazione sociale in Lunigiana. Organizzata dal Centro di Socializzazione Caprio, la festa ha riunito non solo gli utenti e gli educatori della cooperativa Aurora Domus, ma anche le delegazioni dei centri di Moncigoli (Fivizzano) e Quercia (Aulla).