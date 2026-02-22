Stromboli terminata la colata lavica | attività vulcanica stabile e senza variazioni sismiche

Una nuova colata lavica sull’isola di Stromboli si è conclusa, dopo che il fenomeno ha durato diverse ore. L’attività vulcanica si è stabilizzata e le vibrzioni sismiche sono rimaste invariabili. Gli esperti monitorano attentamente la situazione per individuare eventuali segnali di ripresa. Nessun cambiamento significativo è stato registrato nelle ultime ore, ma la presenza di fumo e bracci di lava resta visibile dal cratere. Le autorità continuano a seguire da vicino l’evolversi della situazione.

L'Osservatorio Etneo conferma la fine della tracimazione, con espulsione di scorie e lapilli dai crateri Nord e Centro-Sud. Tremore e deformazioni del suolo restano nei valori medi Nonostante la fine della colata, il vulcano continua la sua attività stromboliana, con l'espulsione di scorie incandescenti e lapilli da entrambe le aree crateriche Nord e Centro-Sud. Dal punto di vista sismico, l'ampiezza media del tremore vulcanico resta nella fascia dei valori medi, senza segnali di aumento dell'attività esplosiva. Anche il tasso e l'ampiezza degli "explosion quakes" non hanno subito variazioni significative.