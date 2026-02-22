Roberta Cappelletti ha portato allegria, vitalità e dolcezza della Romagna nelle piazze di città diversi continenti e in quelle di borghi sconosciuti, sempre con entusiasmo e rispetto per il pubblico Mentre scrivo ascolto le tracce di una recente performance in teatro di Roberta: meravigliose canzoni della tradizione portoghese interpretate magistralmente da un’artista cresciuta a pane e Liscio, la cui voce fa parte dell’immaginario musicale di tutti i romagnoli. Roberta ha portato allegria, vitalità e dolcezza della Romagna nelle piazze di città diversi continenti e in quelle di borghi sconosciuti, sempre con entusiasmo e rispetto per il pubblico. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

La magia del Carnevale in piazza Saffi, Angelo Pintus e la musica di Roberta Cappelletti: tutto il weekend forliveseForlì si anima con il Carnevale.

Leggi anche: Il liscio canta per la pace: arriva il nuovo brano di Natale dei Santa Balera con Roberta Cappelletti

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Storie di ordinaria femminilità. La vita in musica e passioni di Roberta Cappelletti, la Regina di Romagna; A 80 anni dal voto delle donne; donne ed economia in italia e in argentina: storie a confronto: al via i diáloghi ítalo-argentini dell’iic di buenos aires - Aise.it; Ottava edizione di Donne nella scienza: talento e competizione in rosa.

Tutti Insieme X la Ca’ del Liscio @fanpiùattivi @Roberta Cappelletti Fan's Club @Giordano Sangiorgi @Orchestra Roberta Cappelletti @Roberta Cappelletti - facebook.com facebook