Stop vendite più mezzi Venezia disagiatissima | Avs incalza Stefani e l' Ulss 3

Venezia vive il caos delle vendite e dei mezzi insufficienti, causato dalla crisi del trasporto pubblico locale. I residenti segnalano lunghe attese e mezzi sempre più vecchi, rendendo difficile spostarsi in città. L’Associazione Veneziana dei Servizi denuncia la mancanza di interventi concreti da parte delle autorità e chiede un cambio di rotta immediato. La situazione resta critica e molti temono che i disagi aumentino nelle prossime settimane.

Una mozione presentata al consiglio regionale chiede alla regione di cambiare passo sulla sanità nella Laguna. «Mancano veicoli, e per medici e infermieri trovare casa è sempre più difficile» Le richieste in sostanza sono tre. Anzitutto promuovere, secondo le proprie competenze e nell’ambito dell’Accordo integrativo regionale per la medicina generale, l’individuazione dell'intera area del distretto Venezia centro storico, isole e estuario come “zona disagiatissima”, al fine di consentire l’attivazione delle misure incentivanti previste dalla contrattazione integrativa regionale per i medici di base e i pediatri che già operano oppure stanno valutando l’ipotesi di prendere servizio in laguna. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche: Aeroporto, Burani (Avs) incalza e replica a Forlì Airport: "Serve trasparenza, non polemiche"

Venezia, all'asta dell'Ulss rilanci anche del 100%. Le srl fanno incetta di caseLe società a responsabilità limitata hanno rilanciato fino al doppio delle offerte precedenti durante l’asta dell’Ulss a Venezia, mettendo all’asta numerose case.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cina, stop incentivi alle auto elettriche e ibride a fine 2022. Nel 2021 c'era già riduzione del 20%; Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride; Milano ci ripensa. Rimandato lo stop alle due ruote inquinanti; Stop strage stradale: più tutele per pedoni e ciclisti.

Stop ai mezzi pesanti sul ponte. Nuove regole e viabilità più sicuraNovità per la viabilità e la sicurezza di Bondeno capoluogo. Sono solo la conferma di quanto era già indicato dai cartelli. Adesso non si sgarra. Il Comune annuncia controlli. E’ stata ufficializzata ... ilrestodelcarlino.it

Sciopero generale il 12 dicembre, stop a treni, mezzi e scuola: chi aderisce e in quali modalitàVenerdì 12 dicembre la Cgil ha indetto uno sciopero generale nazionale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati, con disagi previsti su scuola, sanità, pubblica amministrazione, treni, bus, ... fanpage.it

ASUS e Acer: dopo lo stop alle vendite in Germania, vanno offline i siti di supporto x.com

Finalmente ci siamo! Dopo quasi 2 anni di stop dalle vendite, da DGR Garage Moto siamo super felici di annunciare il ritorno delle attese moto Benelli! Un marchio storico che ci accompagna dal 2016 e che ha contribuito a far crescere la nostra passion - facebook.com facebook