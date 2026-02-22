Stili di vita e comportamenti a rischio | I ragazzi? Sono soli e incompresi

Da lanazione.it 22 feb 2026

Michela Franchini ha illustrato i risultati di uno studio che analizza gli stili di vita e i comportamenti a rischio tra i giovani di 15-19 anni. La ricerca rivela una forte sensazione di solitudine e incomprensione tra gli adolescenti, che spesso si riflette nelle loro scelte quotidiane. La causa principale sembra essere la mancanza di spazi di ascolto e confronto adeguati. Il rapporto si basa su un ampio campione di studenti provenienti da diverse regioni italiane.

Per individuare le fragilità dei giovani, Michela Franchini ha presentato lo studio ’European School Survey Project on Alcohol and other Drugs’, una ricerca sugli stili di vita e sui comportamenti a rischio tra gli studenti di età compresa fra i 15 e i 19 anni. Lo studio mette in evidenza i numerosi fattori di rischio che interessano le nuove generazioni. "Di fronte a un evento tragico – dice Franchini – come quello successo a Spezia, siamo portati d’istinto a cercare un colpevole. Ma il nostro interesse devono essere i profili di rischio perché la violenza è risultato di un intreccio di elementi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

