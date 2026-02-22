Stili di vita e comportamenti a rischio | I ragazzi? Sono soli e incompresi

Michela Franchini ha illustrato i risultati di uno studio che analizza gli stili di vita e i comportamenti a rischio tra i giovani di 15-19 anni. La ricerca rivela una forte sensazione di solitudine e incomprensione tra gli adolescenti, che spesso si riflette nelle loro scelte quotidiane. La causa principale sembra essere la mancanza di spazi di ascolto e confronto adeguati. Il rapporto si basa su un ampio campione di studenti provenienti da diverse regioni italiane.

Per individuare le fragilità dei giovani, Michela Franchini ha presentato lo studio ’European School Survey Project on Alcohol and other Drugs’, una ricerca sugli stili di vita e sui comportamenti a rischio tra gli studenti di età compresa fra i 15 e i 19 anni. Lo studio mette in evidenza i numerosi fattori di rischio che interessano le nuove generazioni. "Di fronte a un evento tragico – dice Franchini – come quello successo a Spezia, siamo portati d’istinto a cercare un colpevole. Ma il nostro interesse devono essere i profili di rischio perché la violenza è risultato di un intreccio di elementi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Tumori, in un volume Ail il ruolo di ambiente e stili vita nel rischio onco-ematologicoUn nuovo volume dell’Ail analizza come ambiente e stili di vita influenzino il rischio di tumori onco-ematologici.

Ail, in un volume l’impatto di ambiente e stili di vita sul rischio onco-ematologicoQuesta mattina, a Roma, si è tenuto un incontro tra rappresentanti di Ail e istituzioni per parlare di prevenzione e rischi ambientali legati alle malattie onco-ematologiche.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Olimpiadi: stili di vita e prevenzione. La visita del presidente Mattarella; La Puglia quarta regione per obesità. Necessario Intervenire sugli stili di vita; Microcircolo, primi sintomi da non trascurare: stili di vita e integrazione per il benessere delle gambe; Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili.

Stili di vita e comportamenti a rischio: I ragazzi? Sono soli e incompresiUno studio europeo rivela: dopo il Covid aumentata l’incidenza dei disturbi ... msn.com

Lo stile di vita italiano: tradizione, passione e qualità della vitaTradizione, cucina, socialità e bellezza quotidiana: scopri perché lo stile di vita italiano è sinonimo di benessere ed equilibrio. tuttotek.it

Per promuovere l’adozione di corretti stili di vita #educazioneallasalute #livorno - facebook.com facebook

Progetto Martina "Parliamo ai giovani di tumori e corretti stili di vita".Sono stati seguiti con grande interesse e in un clima interattivo i tre incontri rivolti agli studenti delle scuole medie superiori di secondo grado sull'importanza della prevenzione oncologica #w x.com