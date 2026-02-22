Stewart Jr stellare la Gemini Mestre supera Pistoia 90-85 e sogna

Stewart Jr. segna 25 punti e porta la Gemini Mestre alla vittoria contro Pistoia, che perde di soli cinque punti. La partita al Taliercio si accende negli ultimi minuti, con continui sorpassi e un pubblico in fermento. La squadra di casa dimostra determinazione e risponde ai tentativi di rimonta degli ospiti. La differenza decisiva si vede nei rimbalzi offensivi conquistati negli ultimi attacchi. La squadra ora sogna di migliorare la posizione in classifica.

L'americano Mvp con 32 punti e 12 rimbalzi, la squadra si esalta al Taliercio e porta a casa punti pesanti. Prossimo impegno venerdì contro l'Urania Milano Partita entusiasmante al Taliercio nel sabato sera della serie A2 di basket, con la Gemini Mestre che supera l'Estra Pistoia per 90-85. Decisiva la prestazione monstre di Wayne Stewart jr., Mvp con 32 punti e 12 rimbalzi, bene però tutta la squadra a partire dall'americano (ed ex di Pistoia) Seneca Knight (24 punti), in una giornata caratterizzata dall'assenza di Parravicini, risultato importantissimo nelle ultime uscite.