Stati Uniti sparatoria a Richmond | 2 morti e almeno 7 feriti

Una sparatoria a Richmond ha causato due morti e almeno sette feriti. La polizia ha riferito che lo scontro armato si è verificato in una zona frequentata da residenti e ha coinvolto più individui. Testimoni hanno riferito di aver udito diversi colpi di arma da fuoco e di aver visto persone correre via dal luogo. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente e cercano di identificare i responsabili. La comunità locale si mobilita per affrontare la situazione.

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti, questa volta a Richmond, in Virginia. Almeno due i morti, sette i feriti. I colpi di pistola sono stati esplosi durante una lite in una strada intorno alle 2:45 di sabato notte. Il capo della polizia, Rick Edwards, non ha specificato se qualcuno sia stato arrestato. Si continua a indagare sull'accaduto.