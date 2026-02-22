Statale scontro a Jerago | 5 feriti tra cui 2 ragazzi Indagini

Un incidente sulla statale a Jerago con Orago ha provocato cinque feriti, tra cui due ragazzi. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando danni materiali e lievi tra le persone coinvolte. La polizia ha immediatamente intervenuto sul posto per ricostruire la dinamica e soccorrere i feriti. Al momento, le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento, mentre le vittime sono state portate in ospedale per le cure del caso.