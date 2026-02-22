Stasera Raw promette uno spettacolo epico e sorprendente

Raw ha annunciato uno spettacolo intenso a causa di un cambio di programma improvviso. La serata presenterà incontri spettacolari e sorprese per i fan, con la promessa di un’atmosfera unica prima di Elimination Chamber. La federazione ha confermato che sul ring ci saranno campioni e nuove sfide, creando grande attesa tra gli appassionati. La serata si concluderà con un match che potrebbe cambiare le carte in tavola.

La settimana che sta per iniziare si prepara a portare all'ultimo grande evento prima di WrestleMania 42, ovvero Elimination Chamber. A porte quasi chiuse, la WWE ha in programma una puntata di Raw nella State Farm Arena di Atlanta e una di SmackDown in vista dell'appuntamento di Chicago, con annunci e momenti chiave attesi che coinvolgono nomi di spicco e qualificazioni per la rima card. Elimination Chamber si svolgerà all'United Center di Chicago nelle notti di sabato 28 e domenica 29 febbraio. La WWE ha ancora in programma una puntata di Raw e una di SmackDown prima dell'evento, con annunci che riguarderanno i possibili sviluppi della card e le complicazioni legate alle qualifiche.