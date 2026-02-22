Bonetti ha deciso di incontrare il pubblico questa sera, portando avanti il suo impegno umanitario in Africa. La scelta di organizzare l’evento nasce dalla volontà di condividere i risultati ottenuti durante la missione e di coinvolgere la comunità locale. Partecipano volontari e cittadini interessati a conoscere da vicino le sfide affrontate e i progetti in corso. L’appuntamento si svolge in un centro culturale del quartiere e attira molte persone.

Una serata dedicata alla solidarietà, al racconto di un’esperienza umanitaria e alla condivisione di progetti futuri. Stasera alle 21, nella sala della Pubblica Assistenza di Fivizzano, l’associazione ‘ Gocce di Sorriso ’ presenterà i risultati della recente missione in Senegal. L’incontro sarà l’occasione per ripercorrere le attività svolte sul territorio africano e per illustrare i progetti attualmente in corso. Un momento di testimonianza diretta, attraverso il racconto dei volontari che hanno preso parte alla missione, con immagini, dati e riflessioni sull’impatto dell’intervento sanitario e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ucraina, Witkoff e Kushner verso missione a Mosca per incontro con PutinGli Stati Uniti stanno organizzando una missione diplomatica a Mosca, con l’obiettivo di affrontare il conflitto tra Russia e Ucraina.

Giorgia Meloni in missione in AfricaGiorgia Meloni ha deciso di visitare l’Africa per rafforzare i rapporti tra l’Italia e i paesi del continente.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Stasera l’incontro con Bonetti. Riflettori sulla missione in Africa; Le Marche al cinema, Paolillo star al Giometti. Stasera al multiplex di Ancona l’incontro con il pubblico e proiezione di Io+Te; Stasera su Èlive l’incontro di Centopiazze con Silvia Salis; Nasce il Comitato per il No al referendum sulla giustizia di Avigliana. Stasera incontro con Roberto Lamacchia.

Referendum giustizia: Ac Trani, stasera a Barletta incontro per prepararsi al voto con discernimentoSarà dedicato al Referendum sulla giustizia. Prepararsi al voto con discernimento l’incontro in programma questa sera, a Barletta, per iniziativa dell’Azione Cattolica diocesana di Trani-Barletta-Bi ... agensir.it

Lella Costa, Ricordo, libri e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaStasera alle 20.30 al Teatro Donizetti, a Bergamo, andrà in scena lo spettacolo Lisistrata, con protagonista Lella Costa. In cartellone per la Stagione di Prosa di Fondazione Teatro Donizetti, verrà ... bergamonews.it

Amiche e amici di Bari. Stasera, 20 febbraio alle ore 18.45 Labodif, con le fondatrici Gianna Mazzini e Giovanna Galletti sarà nell’Aula magna del Politecnico di Bari per un incontro sul tema cruciale della presenza femminile nelle discipline Stem. Introdurremo - facebook.com facebook