La Funzione Pubblica Cgil Calabria ha commentato il decreto legge Pnrr, che permette di stabilizzare part-time gli ex tirocinanti operatori giudiziari entro il 2026. La causa riguarda la possibilità di rendere a tempo indeterminato queste figure, che lavorano da anni nel settore. La sigla sindacale valuta questa misura come un passo avanti, anche se non ancora sufficiente. La questione riguarda circa 200 operatori che attendono questa opportunità.

Per l'organizzazione sindacale "bisogna intervenire nell'immediatezza sui precari part-time del ministero della Cultura prossimi alla scadenza, così come I colleghi del Miur" Come Funzione Pubblica Cgil la stabilizzazione di questi lavoratori non ci sorprende affatto, in considerazione delle numerose iniziative, assemblee sit in, interlocuzioni politiche con presentazione di emandamenti. Inoltre ricordiamo che oltre ai precari della giustizia, bisogna intervenire nell'immediatezza sui precari part-time del Ministero della Cultura prossimi alla scadenza, così come i colleghi del Miur". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Precari della giustizia, Fp Cgil invoca la stabilizzazione per tutti: sit in davanti alla Corte d'Appello#Corte- d'Appello || Centinaia di precari della giustizia si sono radunati questa mattina davanti alla Corte d'Appello di Milano.

Lettera aperta della Fp-Cgil per la stabilizzazione dei precari abruzzesi della giustizia, sono 30 nel tribunale di PescaraLa Fp-Cgil ha pubblicato una lettera aperta rivolta alle istituzioni, evidenziando la situazione dei 30 precari della giustizia di Pescara, assunti con contratti a tempo determinato nell’ambito del PNRR.

Argomenti discussi: Stabilizzazione Precari Giustizia. Fp Cgil Calabria parzialmente soddisfatta; Stabilizzazione operatori giudiziari traguardo importante, ma serve risposta urgente per i lavoratori Mic; A causa di una frana senso alternato lungo la Ss19 delle Calabrie a Colosimi.

