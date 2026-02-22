Stabilità artica risorse e ruolo delle medie potenze Conversazione con il prof Heininen

Il riscaldamento climatico ha accentuato l’interesse per l’Artico, dove risorse naturali e rotte commerciali si rendono più accessibili. Le medie potenze, come Finlandia e Svezia, cercano di rafforzare la propria influenza in questa regione strategica. Il prof. Heininen spiega come la competizione tra nazioni si intensifica, portando a nuove alleanze e tensioni. La regione attira l’attenzione di governi e imprese, pronti a sfruttare le opportunità emergenti.

Mentre l’attenzione globale si sposta sempre più verso il Grande Nord, l’Artico emerge come uno spazio strategico in cui sicurezza, cambiamento climatico, interessi economici e governance si intrecciano. Eppure la regione continua a sfidare molte delle narrazioni dominanti sulla rivalità tra grandi potenze. Per comprendere meglio queste dinamiche — dalla competizione geopolitica alla dimensione geoeconomica fino al ruolo degli attori non artici — Formiche.net ha intervistato il professor Lassi Heininen, Chair dell’Arctic Circle Mission Council on the GlobalArctic, professore di Politica Artica alla University of Lapland, e tra i massimi studiosi di politica e governance artica. 🔗 Leggi su Formiche.net

