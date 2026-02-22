Squadra di bob di Israele squalificata alle Olimpiadi l' autosospensione del team per falsa malattia

Israele ha escluso la squadra di bob dai Giochi Olimpici dopo che un atleta ha dichiarato una falsa malattia. Uri Zisman avrebbe ingannato i funzionari sportivi, permettendo alla riserva Ward Fawarseh di partecipare alla competizione. La decisione arriva dopo un'indagine interna che ha rivelato l'inganno. La squadra si è autosospesa, lasciando incerto il suo futuro nelle gare olimpiche. Questa vicenda ha attirato l’attenzione sul modo in cui vengono gestiti i controlli sanitari.

Alle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Israele ha deciso di ritirare la squadra di bob in seguito a una dichiarazione falsa. Uno degli atleti, infatti, Uri Zisman, avrebbe mentito sulle proprie condizioni di salute per permettere una sostituzione e far gareggiare una riserva, Ward Fawarseh. È stato direttamente il Comitato olimpico di Tel Aviv ad annunciare che il team non sarà in gara nelle ultime due manche del bob a 4 maschile. Israele ritira la squadra di bob La dichiarazione falsa per far gareggiare la riserva Squadra israeliana squalificata, ecco perché Il commento della tv svizzera su Adam Edelman La gaffe della Rai sul bob israeliano Israele ritira la squadra di bob Della squadra di bob di Israele si è parlato già molto nel corsi di queste Olimpiadi e non per questioni sportive. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Olimpiadi, squadra di bob di Israele derubata: bottino da "migliaia di dollari", team in una località segretaLa squadra di bob israeliana è stata derubata negli alloggi in una località segreta.

Alle Olimpiadi fuorionda Rai nel bob a 4, "Evitiamo l'equipaggio di Israele": nota di scuse di LollobrigidaDurante la trasmissione delle Olimpiadi, una frase registrata fuori onda su Rai 2 ha suscitato polemiche: “Evitiamo l’equipaggio di Israele”.

Evitiamo l’equipaggio dell’israeliano: è un caso il fuorionda Rai nella gara di bob. Poi le scuse. La comunità ebraica: VergognaDurante la gara di bob a quattro si è sentita la frase sull'atleta israeliano. Poi le scuse in diretta. Lollobrigida: Avviate verifiche interne ... ilfattoquotidiano.it

Bob, Slittino, Skeleton: tutteDopo le prime due manche di ieri Israele era all'ultimo posto con il quartetto composto da AJ Edelman, Menachem Chen, Uri Zisman e Omer Katz. Stamattina avrebbero dovuto tornare in gara Edelman, Chen, ... gazzetta.it

Falsa malattia, Israele auto-squalifica la squadra di bob dai Giochi x.com

