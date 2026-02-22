Un arresto recente coinvolge un membro della squadra catturandi, che viene localizzato grazie a intercettazioni telefoniche e attività sui social media. La missione si conclude con il fermo di Angela Biriukova, rintracciata in Ucraina nel 2006. La donna, condannata per l’omicidio dell’avvocato di Ascoli Antonio Colacioppo, rappresenta uno dei casi più noti. Le forze dell’ordine hanno seguito attentamente i movimenti della sospettata, coordinando le operazioni a distanza.

Da Pippo De Cristofaro a Salvatore Perricciolo. Passando per Angela Biriukova, rintracciata e arrestata in Ucraina nel 2006 e condannata per l’omicidio dell’avvocato di Ascoli Antonio Colacioppo. Con l’arresto di Salvatore Del Campo in Inghilterra, la squadra catturandi della Mobile di Ancona si appunta al petto un’altra stelletta. Scintillante, fatta di sacrificio, di giornate intere a seguire gli spostamenti, di lavoro certosino sfruttando le vecchie metologie d’indagine e lo studio delle nuove tecnologie che spesso sono diventate il tallone d’Achille di chi fugge. Proprio come per Del Campo, lo stalker che aveva preso di mira due donne a Osimo - la moglie e la sua avvocatessa -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

L’Atalanta batte un altro colpo da Champions: vittoria 2-0 sul campo della LazioL’Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro la Lazio, battendola 2-0 all’Olimpico.

Leggi anche: VIDEO | Ricerche in quota grazie al bel tempo, ma nessuna traccia del 44enne polacco scomparso da Campo Imperatore

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Squadra catturandi, un altro colpo. Del Campo seguito da remoto grazie a social, video e telefonate.

Squadra Catturandi, quei carabinieri a caccia di fantasmiQuando la chiamavano col suo nome antico, Dike, era l’ordine stesso, il cardine immobile che reggeva il resto, anche la volta celeste, e regolava ogni cosa, persino i movimenti del sole. Oggi che non ... avvenire.it