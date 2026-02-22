Sport in tv oggi domenica 22 febbraio | orari e programma Dove vedere gli eventi in streaming

Domenica 22 febbraio, il palinsesto sportivo si arricchisce di numerosi eventi, tra cui i tornei ATP di tennis e le partite di Serie A. La giornata include anche le tappe di ciclismo su strada e i test della MotoGP a Buriram. La presenza di queste competizioni deriva dal calendario internazionale e dalla programmazione delle emittenti. Gli appassionati possono seguire le gare sia in televisione che in streaming, scegliendo tra diverse piattaforme disponibili.

Oggi, domenica 22 febbraio, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming, oltre alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: il tennis con i tornei ATP, il calcio con la Serie A, il ciclismo su strada con varie corse a tappe, la MotoGP con i Test di Buriram, e tanto altro ancora. Prosegue il percorso dell' Italia nel Sei Nazioni 2026 di rugby: gli azzurri del CT Gonzalo Quesada scenderanno in campo in trasferta contro la Francia, nella sfida che si giocherà allo Stade Pierre Mauroy di Lille. Nel XV azzurro rientra dal 1? dopo l'infortunio alla mano Ange Capuozzo. CLICCA QUI PER IL CALENDARIO COMPLETO E GLI ORARI DI GIORNATA DELLE OLIMPIADI Tre le corse a tappe di ciclismo su strada che si concluderanno oggi: settima frazione per l' UAE Tour, dal Zayed National Museum all'Abu Dhabi Breakwater, quinta tappa per la Vuelta a Andalucia, da La Roda de Andalucía a Lucena, quinta frazione anche per la Volta ao Algarve, con partenza da Faro ed arrivo a Malhão (Loulé).