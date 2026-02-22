Spese sospette con la Postepay | tre denunce per frode informatica Scoperti 93 prelievi per 5mila euro a Montelupone

Tre uomini provenienti da Roma, Foggia e altre province hanno commesso una frode informatica, causando circa 5.000 euro di prelievi fraudolenti. Sono stati denunciati dopo aver effettuato 93 prelievi sospetti con una tessera Postepay a Montelupone. La polizia ha scoperto che i movimenti bancari erano ingannevoli e non autorizzati. Le indagini continuano per ricostruire l'intera operazione e identificare eventuali complici.

MONTELUPONE – Movimenti sospetti dal conto corrente e dalla tessera Postepay, ma si tratta di una frode informatica, messa in atto da tre uomini, residenti tra le province di Roma, Foggia e Firenze, attraverso l’alterazione di sistemi informatici senza averne diritto. Le indagini dei Carabinieri della Stazione di Montelupone, sono state avviate grazie alla denuncia sporta da un 20enne del posto dopo aver notato alcuni movimenti e spese sospette sulla lista movimenti del suo conto corrente e della sua carta di credito prepagata Postepay. A seguito di ciò, sono scattate le indagini grazie alle quali gli operanti, attraverso una complessa seria di accertamenti tecnici, telematici e bancari, hanno ricostruito i flussi finanziari di ben 93 prelievi fraudolenti, per un importo totale di quasi 5. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

