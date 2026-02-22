Dominique Sabatini, rappresentante di “Brugherio è Tua!”, ha presentato una mozione per creare una Commissione d’inchiesta sull’assegnazione degli appalti sportivi comunali. La decisione nasce dai sospetti di irregolarità che hanno alimentato le tensioni tra l’amministrazione e l’opposizione. La richiesta mira a fare luce sulle procedure di affidamento e a chiarire eventuali pratiche scorrette. La proposta ha già suscitato reazioni tra i consiglieri, mentre il dibattito si intensifica.

La gestione degli spazi sportivi comunali è arrivata a un punto di rottura. Dominique Sabatini della lista “Brugherio è Tua!” ha depositato una mozione per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta per l’assegnazione degli appalti sportivi. La proposta è sottoscritta da Pd e Alleanza progressista. "La situazione è insostenibile. Da tre anni assistiamo a ritardi sistematici nell’assegnazione degli spazi che non permettono alle società di programmare le stagioni e alle famiglie di organizzarsi. I ritardi hanno già causato almeno tre ricorsi al Tar e stanno mettendo in ginocchio le associazioni - spiega Sabatini -. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Alta tensione sulla Tari a Solaro. L’opposizione va all’attacco: "Andremo alla Corte dei Conti"A Solaro, l’opposizione di Forza Italia denuncia irregolarità nella gestione della Tari e minaccia di rivolgersi alla Corte dei Conti.

Riqualificazione di spazi sportivi all’aperto. Estra e Pistoia Basket vanno a braccettoIl progetto RiqualifichiAMO, ideato dal Pistoia Basket, mira a riqualificare spazi sportivi all’aperto in Toscana, promuovendo inclusione, benessere e rigenerazione urbana.

Ciclone Silvia Salis, da Genova a Roma il passo è breve

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Spazi sportivi. L’opposizione va all’attacco; Piane di Morro, campo sportivo chiuso. Ecco il botta e risposta opposizione-maggioranza; Senigallia, tariffe per lo sport giù del 70%. Forza Italia esulta, scettica l’opposizione; Impianti sportivi e parco. Il progetto per il rilancio dell’ex area Del Tongo.

Caos spazi sportivi a Brugherio, l’opposizione chiede una Commissione d’InchiestaI ritardi sistematici hanno già causato almeno tre ricorsi al TAR e stanno mettendo in ginocchio le associazioni del territorio. mbnews.it

Siracusa, approvata all’unanimità la mozione sugli spazi sportivi per i giovani. Romano (FdI): sempre meno luoghi di aggregazioneLa mozione approvata impegna l’Amministrazione comunale a individuare terreni comunali inutilizzati in ogni quartiere per la realizzazione di piccoli campi sportivi polivalenti destinati alla libera f ... siracusanews.it

Sono previsti spazi sportivi modulari, inclusivi e riconoscibili, che integrino diverse aree funzionali per lo svolgimento di attività sportive e ricreative - facebook.com facebook