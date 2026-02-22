Sounas | Un punto che ci fa ripartire dobbiamo migliorare

Dimitros Sounas attribuisce il pareggio dell’Avellino contro la Reggiana a una prestazione che può migliorare. Il centrocampista sottolinea che la squadra deve lavorare ancora per alzare il livello del gioco e ottenere risultati migliori. Dopo la partita, Sounas si è detto soddisfatto dell’impegno, ma consapevole delle aree da potenziare. La squadra ora si concentra sulle prossime sfide, cercando di consolidare il proprio cammino.

Il centrocampista dell’Avellino analizza il pareggio contro la Reggiana e guarda al futuro: “Avremo più tempo per lavorare e migliorare con Ballardini” AVELLINO – Al termine del pareggio per 1-1 contro la Reggiana, Dimitros Sounas, centrocampista dell’Avellino, ha commentato la prestazione della sua squadra in conferenza stampa. Un punto che arriva dopo un periodo difficile, segnato da una serie di risultati negativi, ma che, secondo il giocatore greco, può rappresentare una base su cui costruire. "È un risultato che ci può stare – ha dichiarato Sounas – un punto che ci permette di ripartire. Arriviamo da un momento difficile, vista la serie di risultati negativi. 🔗 Leggi su Today.it

Leggi anche: Mkhitaryan a Mediaset: «Sconfitta che ci fa male, dovevamo chiuderla prima! C’è una cosa su cui dobbiamo migliorare, anche con l’Atletico Madrid…»

Cremonese, Nicola nel post partita: «Dobbiamo ripartire dal secondo tempo. Gli arrivi di Luperto, Maleh e Thorsby ci hanno dato qualità»Dopo la sconfitta per 1-0 contro l’Atalanta, il tecnico Nicola si concentra sul secondo tempo e sui miglioramenti da fare.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Avellino, oggi parla Ballardini. A Reggio ipotesi 4-3-1-2.

Avellino, Sounas: Il ko contro la Carrarese fa male. Spezia? Ricordiamoci l'andataDimitrios Sounas, centrocampista greco dell'Avellino ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di OttoPagine a margine dell'inaugurazione del nuovo club di tifosi a San Mango sul Calore: Il ko ... tuttomercatoweb.com