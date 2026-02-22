Sostegno alle famiglie | circa 96 coinvolte e tante attività

"'Family+' – ricorda la presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Carla Zucco – nasce con l’obiettivo di sostenere le famiglie con figli minorenni e rafforzare le reti educative territoriali. Il progetto ha preso avvio nel settembre 2024 e si configura come un intervento innovativo di welfare di prossimità, che integra accompagnamento educativo personalizzato, attività di gruppo per genitori e figli, supporto scolastico, facilitazione dell’accesso alle opportunità territoriali e azioni di vicinanza solidale, orientate a contrastare l’isolamento sociale e a promuovere relazioni di supporto tra famiglie". 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Modigliana, dal bando Famiglie aiuti per circa 20 mila euro: sostegno concreto a 40 nucleiIl Comune di Modigliana ha completato l’istruttoria del Bando Famiglie, finanziato con risorse proprie nel Bilancio 2025, destinato a sostenere circa 40 nuclei familiari.

Bonus in bolletta di 60 euro per famiglie con ISEE fino a 25.000 euroIl governo ha approvato un nuovo bonus che verrà riconosciuto direttamente in bolletta alle famiglie con ISEE fino a 25.000 euro: ecco come funziona e come ottenerlo. ticonsiglio.com

Assegno Unico, nel 2025 erogati 19,7 miliardi: coinvolte oltre 6,3 milioni di famiglieNel 2025 l’INPS ha erogato 19,7 mld di € di Assegno unico a oltre 6,3 milioni di famiglie, con quasi 10 milioni di figli beneficiari e importo medio di 174 € ... ilmetropolitano.it

''Il contributo è destinato ad aiutare le famiglie nelle spese sostenute nell'anno in corso per tutti i figli minori per servizi di sostegno alla genitorialità ed educativi in orario extrascolastico, percorsi di sostegno scolastico e linguistico, attività culturali, turistiche, arti - facebook.com facebook