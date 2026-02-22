Sorpresa in diretta al Tg1 Giorgia Cardinaletti scopre di essere la conduttrice dell’ultima serata di Sanremo 2026 | È uno scherzo?

Giorgia Cardinaletti scopre in diretta che condurrà l’ultima serata di Sanremo 2026, causata da una comunicazione improvvisa del direttore del telegiornale. Durante il telegiornale delle 20:00 di sabato 21 febbraio, viene annunciato che la giornalista prenderà il posto di un conduttore previsto, sorprendendo il pubblico e la stessa Cardinaletti. La notizia provoca sconcerto, mentre si attendono ulteriori dettagli sulla scelta improvvisa.

Un annuncio inaspettato ha chiuso l’edizione delle 20:00 del Tg1 di sabato 21 febbraio: Carlo Conti ha scelto la giornalista Giorgia Cardinaletti come co-conduttrice della serata finale del 76° Festival di Sanremo, in programma sabato 28 febbraio. Nessuno se lo aspettava, forse nemmeno la diretta interessata. A tre giorni dall’apertura del sipario del teatro Ariston, il direttore artistico Carlo Conti ha trasformato un ordinario collegamento serale in un momento destinato a far parlare. Con la consueta naturalezza che lo contraddistingue, Conti si è rivolto direttamente alla giornalista seduta alla scrivania del telegiornale e le ha rivolto una proposta che ha lasciato tutti di stucco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

