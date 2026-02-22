Sorelle Filardi | Bronzo al Dracula Open la boxe palermitana ruggisce

Le sorelle Filardi vincono il bronzo al Dracula Open, portando la boxe palermitana sotto i riflettori. Estella e Crystal Filardi si sono distinte durante la competizione in Romania, dimostrando determinazione e talento sul ring. La loro performance ha attirato l’attenzione degli appassionati locali, che ora sperano in nuove sfide per le atlete. La vittoria rappresenta un passo importante per il movimento di boxe femminile nella città. La loro conquista lascia spazio a nuove ambizioni.

Le Sorelle Filardi Conquistano il Podio al Dracula Open: Una Nuova Era per la Boxe Palermitana. Palermo celebra un fine settimana storico nel panorama della boxe femminile, con le sorelle Estella e Crystal Filardi che hanno brillato al Dracula Open in Romania, conquistando entrambe una medaglia di bronzo. Le due atlete, integrate nella rappresentativa siciliana, hanno dimostrato un talento straordinario e una determinazione incrollabile, proiettandosi tra le promesse più luminose del pugilato europeo e aprendo un nuovo capitolo per la boxe nella città normanna. Un Viaggio Internazionale Ricco di Successi e Controversie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Boxe, le sorelle Filardi guidano il team Sicilia in Romania al Dracula Open 2026Le sorelle Filardi portano il team Sicilia in Romania per il Dracula Open 2026, un evento di grande rilevanza nel mondo della boxe.

Boxe, le sorelle Filardi sul podio del Dracula Open: Palermo brilla nel mini-mondiale in RomaniaLe sorelle Filardi portano a casa medaglie al Dracula Open di Romania, un torneo internazionale di boxe.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Boxe, le sorelle Filardi guidano il team Sicilia in Romania al Dracula Open 2026.

Boxe, le sorelle Filardi sul podio del Dracula Open: Palermo brilla nel mini-mondiale in RomaniaLe sorelle Filardi rientrano a Palermo con il bronzo al collo, ma con il valore di una vittoria assoluta conquistata sul campo, pronte per i prossimi traguardi. palermotoday.it

Boxe, le sorelle Filardi guidano il team Sicilia in Romania al Dracula Open 2026Presidi, telefonate, controlli, conferme. E la responsabilità di firmare ciò che pubblichiamo. Con due caffè al mese sostieni il lavoro umano della redazione, qui sul territorio. Il beneficio è sempli ... palermotoday.it