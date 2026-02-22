Sora sorpreso dentro un’auto in pieno giorno | denunciato 20enne per tentato furto

Un ventenne di Sora è stato denunciato dai Carabinieri dopo essere stato trovato all’interno di un’auto in pieno giorno. La scoperta è avvenuta durante un controllo di routine, quando il giovane è stato sorpreso mentre cercava di forzare il veicolo. Il ragazzo, già conosciuto alle forze dell’ordine, ha cercato di scappare alla vista degli agenti, ma è stato comunque fermato. La vicenda si è conclusa con la sua identificazione e la denuncia.

Decisiva la chiamata al 112 di una residente: il giovane, già noto alle forze dell’ordine, bloccato dai Carabinieri mentre era nell’abitacolo I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sora hanno deferito in stato di libertà un ventenne del posto, già noto alle forze dell’ordine, per l’ipotesi di reato di tentato furto aggravato. L’intervento è scaturito da una richiesta giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di una residente. La donna, proprietaria di un’autovettura parcheggiata nei pressi della propria abitazione, aveva notato un giovane introdursi nell’abitacolo del veicolo in pieno giorno. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

