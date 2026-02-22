sono una rondine

Vincenzo Calafiore ha deciso di raccontare la sua vita, desiderando mettere in ordine i momenti più significativi. La sua scelta nasce dalla volontà di condividere le esperienze che hanno segnato il suo percorso, anche se in modo frammentato. È un tentativo di mettere nero su bianco le tappe più importanti, senza seguire un ordine cronologico preciso. La sua storia si intreccia con eventi quotidiani che lo hanno plasmato nel tempo.

Sono una rodine Vincenzo Calafiore 22 Febbraio 2026 “ .. vorrei mettere i fatti della mia esistenza, uno dopo l’altro e in disordine, anche. Certo che alla fine potrebbero comporsi in un bel quadro! “ ( da: “ “ ) Vincenzo Calafiore Allora, in quell’estate dell ’83 in una spiaggia libera, della costa Jonica in Calabria, quando era ancora possibile fare il cosiddetto “ Campeggio libero “, avevo parcheggiato la mia Ford Fiesta quasi vicino alla riva, era un pomeriggio assolato e per fortuna soffiava la leggera brezza dello Jonio, si stava bene in costume da bagno. Ho montato la mia tenda canadese di fianco alla vettura, la griglia, la sacca appesa al porta pacchi per la doccia e il tavolino per pranzare, per scrivere. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

"Sezioni “Rondine“ per una cultura di pace"Le sezioni “Rondine” rappresentano un impegno concreto per promuovere una cultura di pace tra i giovani.

Salernitana, finalmente gioco e punti: una rondine non fa primaveraLa Salernitana torna a conquistare punti dopo un periodo di difficoltà, dimostrando progressi sul campo.

Nico Fidenco TRA LE PIUME DI UNA RONDINE karaoke

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Maltempo, chiusa parte di strada Palanzana e strada Mezzogrosso. Cedimenti su strada Magugnano e via della Rondine; Il cardinale Pizzaballa a Rondine: Il sogno della pace; Sorpresa, le prime rondini sono già arrivate in Italia: le foto dal Parco Nazionale del Circeo; I Giovedì di Rondine: incontro con il deputato Alessandro Cattaneo per il ciclo Domande alla politica.

Quarto Anno Rondine 2026-27: prorogato il bando fino al 7 aprile per iscriversi e accedere alle borse di studioE’ un modo diverso di stare dentro la scuola. Con la stessa serietà delle lezioni, delle verifiche e dei programmi, ma con qualche ingrediente in più: la possibilità di imparare anche ciò che non entr ... korazym.org

Il cardinale Pizzaballa in visita a Rondine Cittadella della PaceRondine è un simbolo e un segno di cui abbiamo bisogno ... msn.com

Le texture non sono un dettaglio. Sono il punto in cui la materia prende vita. - Textures are not a detail. They are the point where matter comes to life. #CeramicaRondine #Texture #DesignSurfaces #ItalcerGroup - facebook.com facebook