Sono John la Corte Suprema ha sbagliato la telefonata in diretta tv | ma è Trump?

John Barron critica apertamente la decisione della Corte Suprema, accusandola di aver commesso un grave errore. La telefonata in diretta tv ha scatenato dubbi tra i telespettatori, alcuni dei quali pensano che si tratti di Donald Trump. L’emittente C-Span apre le linee per ascoltare le opinioni sul rifiuto dei dazi imposti dal presidente. La confusione tra i due protagonisti ha suscitato molte discussioni sui social network.

"E' la decisione peggiore mai presa, è una decisione terribile". Chi è al telefono? John Barron o Donald Trump? L'emittente C-Span apre le linee e i telespettatori telefonano per esprimere la propria opinione sulla decisione della Corte Suprema, che ha bocciato i dazi varati dal presidente americano. Dalla Virginia, ecco la telefonata di.

La Corte Suprema non ha bocciato i dazi di Trump, ma il modo in cui li ha impostiLa decisione della Corte Suprema riguarda il modo in cui sono stati applicati i dazi imposti dall’amministrazione precedente.

Schiaffo a Trump, la Corte Suprema Usa boccia i dazi voluti dal presidente: “Sono illegali, non ha il potere di imporli”La Corte Suprema degli Stati Uniti ha deciso che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali.

